Polizist bei Einsatz in Wien-Simmering in Oberschenkel gebissen

Am Donnerstag kam es zu einem Streit zwischen mehreren Personen in der Geiselbergstraße in Wien-Simmering.

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Simmering wurden gegen 22.30 Uhr aufgrund eines Streites zwischen sechs Personen in die Geiselbergstraße gerufen.

Wien-Simmering: Polizisten wurden bei Einsatz attackiert

Eigentlich hatten sich die Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft nach der Trennung zu einem klärenden Gespräch getroffen. Dieses dürfte dann aber eskaliert sein. Die Beamten versuchten den Streit rund um eine Trennung zu schlichten, als zwei beteiligte Männer und eine Frau auf die Polizisten losgingen. Dabei biss ein 20-Jähriger einen Polizisten in den Oberschenkel. Alle drei Österreicher wurden vorläufig festgenommen. Die an dem Streit beteiligten Personen deckten sich dann noch gegenseitig mit diversen Anzeigen ein. Der Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen.