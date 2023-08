Polizist außer Dienst stellte Ladendiebin in Wien-Donaustadt

Am Donnerstag konnte ein Polizist außer Dienst eine Ladendiebin in einem Supermarkt in Wien-Donaustadt festhalten.

Er bemerkte eine Kundin, die offensichtlich Lebensmittel in ihrer Handtasche versteckte und die Filiale ohne zu zahlen verließ. Der Beamte stellte sich in den Dienst, gab sich als Polizist zu erkennen und informierte eine Filialmitarbeitern über den Vorfall.

Ladendiebin in Wien-Donaustadt versuchte zu fliehen

Die Tatverdächtige versuchte zu flüchten, wurde aber von dem Beamten eingeholt und angehalten. Sie versuchte sich gegen die Anhaltung zu wehren, wobei der Beamte leicht verletzt wurde. Herbeigerufene Polizisten des Stadtpolizeikommandos Donaustadt nahmen die 17-jährige Tatverdächtige in weiterer Folge fest.

17-Jährige in Wien-Donaustadt wurde festgenommen

Die 17-Jährige wird wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, versuchten räuberischen Diebstahls und schwerer Körperverletzung angezeigt. Nach der Einvernahme erfolgte die Anzeige auf freiem Fuß.