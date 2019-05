Polizist am Wiener Praterstern bei Festnahme gebissen

In der Nacht auf Donnerstag wurde die Polizei zum Wiener Praterstern gerufen. Dort wollten die Beamten einen aggressiven 36-Jährigen festnehmen. Bei der Festnahme attackierte dieser einen Polizisten.

Am 30. Mai 2019 gegen 01:20 Uhr wurde die Polizei zum Praterstern gerufen. Dort standen etwa 15 Personen in einer Traube zusammen, schrien sich an und schubsten sich gegenseitig. Die Polizei forderte umgehend Unterstützung an und forderte die Beteiligten auf, sich in einer Reihe entlang der Wand zu positionieren.