Polizeitrick in NÖ scheiterte: Teenager festgenommen

Die Exekutive konnte im Bezirk Korneuburg in Niederösterreich einen Polizeitrick-Betrug verhindern.

Ein 19-Jähriger, der offenbar Bargeld von älteren Opfern abholen sollte, wurde vergangenen Dienstag bei seiner Flucht mit dem Taxi festgenommen. Er gestand sechs derartige Tathandlungen mit rund 35.000 Euro Gesamtschaden. Der Portugiese wurde in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht. Weitere Opfer werden gesucht, berichtete die Polizei am Freitag in einer Aussendung.