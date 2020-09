62-Jährige im Bezirk Baden mittels Polizeitrick um Geld betrogen: Fahndung

Einer 62-Jährigen aus Ebreichsdorf wurden mehrere Tausend Euro mittels Polizeitrick abgeknöpft. Die Polizei fahndet nun nach der Abholerin des Geldes.

Frau aus Bezirk Baden wurde mittels Polizeitrick Geld abgeknöpft

Die 62-Jährige übergab in der Folge einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag in bar an eine falsche Beamtin, berichtete die Exekutive am Freitag.