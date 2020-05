Polizeikontrolle in Wien: 22-Jähriger prügelte auf Beamten ein

In der Nacht auf Sonntag wurde ein Wiener Polizist von einem Unbeteiligten krankenhausreif geschlagen. Der 22-Jährige wurde festgenommen.

Bei einer Polizeikontrolle auf einem Parkplatz am Kahlenberg in Wien-Döbling hat in der Nacht auf Sonntag ein völlig Unbeteiligter plötzlich auf einen Beamten eingeprügelt. Der 22-Jährige dürfte unter Drogeneinfluss gestanden sein und konnte erst durch Abgabe von Reizgas gebändigt werden, berichtete die Polizei am Sonntag.