Polizeihund "Heinrich" erschnüffelt Drogenbunker in Wien-Leopoldstadt

Am Sonntagnachmittag wurden zwei Drogenbunker von Polizeihund "Heinrich" in der Venediger Au erschnüffelt sowie ein 20-jähriger Dealer vor Ort festgenommen.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) wurden am 3. Februar 2019 in der Venediger Au in Wien-Leopoldstadt auf einen Tatverdächtigen aufmerksam, der ggeen 17.20 Uhr offensichtlich Suchtgift verkaufte. Als er die Beamten bemerkte, ergriff er die Flucht, konnte jedoch kurz später eingeholt und festgenommen werden.