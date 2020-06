Polizeihund "Domina" stellte Einbrecher in Wien-Favoriten

Am Mittwochabend konnten Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma via Liveübertragung einer Videoüberwachung zwei Personen beim Einbruch beobachten und verständigten die Polizei.

Im Inneren des Firmengebäudes in der Kurbadstraße in Wien-Favoriten wurden die beiden Unbekannten entdeckt. Als die Polizei eintraf, flüchteten die beiden mutmaßlichen Einbrecher und versteckten sich in einer nahegelegenen Grünfläche. Der Polizeidiensthund „DOMINA“ konnte einen der beiden Männer in einem Gebüsch aufstöbern. Der zweite wurde in einem Waldstück angehalten und festgenommen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19-jährigen deutschen Staatsangehörigen und einen 22-jährigen österreichischen Staatsbürger.