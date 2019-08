Polizeigewalt bei Klima-Demo: Ganzes Video online

Nach den Manipulationsvorwürfen stellte der Urheber das Polizeigewalt-Video nun in voller Länge auf seinem Twitter-Account online.

Der Urheber des Videos, das zeigt, wie es bei einer Klima-Demo in Wien zu Polizeigewalt gegen Aktivisten gekommen sein soll, hat das Video nun nach eigenen Angaben in ungekürzter Version auf seinen Twitter-Account gestellt.

Dies ist eine Reaktion auf Manipulationsvorwürfe, die gegen ihn in dieser Woche erhoben wurden und die der Urheber des Videos wiederholt zurückwies.

"Habe mich anwaltlich beraten lassen. Ergebnis: Weil @BMI_OE Peschorn (Innenminister Wolfgang Peschorn; Anm.) das #Polizeigewalt #Prügelvideo als manipuliert dargestellt hat, überwiegt nun öffentliches Interesse an ungekürzter Veröffentlichung, sodass ich es nun ohne jegliche Änderung in voller Länge hier hochlade", teilte der Urheber am Donnerstag auf "Twitter" mit.