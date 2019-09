Polizeibilanz nach dem Wiener Derby: Fünf Festnahmen und drei verletzte Polizisten

Beim Wiener Derby in Wien-Favoriten kam es zu einzelnen Fan-Ausschreitungen. Die Wiener Polizei nahm fünf Personen fest, bei den Festnahmen wurden drei Beamte leicht verletzt.

Rund 15.000 Fans besuchten am Sonntagnachmittag das Wiener Derby in der Generali Arena in Wien-Favoriten. Auch diesmal wurde dieses von einem Großeinsatz der Polizei begleitet.