Polizeibefugnisse für Kontrollen auf den Weg gebracht

Die Polizei erhält mehr Befugnisse bei der Kontrolle der Corona-Auflagen. Zudem sollen künftig auch Sanitäter gegen Corona impfen dürfen.

Die Ausweitung der Polizeibefugnisse bei Kontrollen von Corona-Auflagen und die Erlaubnis für Sanitäter, künftig Corona-Schutzimpfungen verabreichen zu dürfen, sind am Dienstag im Gesundheitsausschuss auf den Weg gebracht worden. Auch für die geplante Versendung von Gratis-FFP2-Masken an Personen ab 65 Jahren gab es im Ausschuss grünes Licht. Die türkis-grünen Gesetzesanträge stießen auf teils heftige oppositionelle Kritik. Zudem fühlte sich die Opposition überrumpelt.

Die Anträge seien ohne verfassungsdienstliche Prüfung oder Begutachtung eingebracht worden, bemängelte FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak gegenüber der APA, der zudem zwei "inhaltsleere Anträge" der Regierungsparteien, die offenbar als Trägerraketen fungieren sollten, kritisierte. Kaniak ortete darin eine Missachtung des Parlamentarismus. Ähnlich auch SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher: Die Regierung wolle tatsächlich mitten in der größten Gesundheitskrise seit 100 Jahren ein Gesetz ohne Inhalt beschließen. Weil es sich bei dem Antrag um das ÖGK-Covid-19-Zuwendungsgesetz handle meinte Kucher: "Weil im Hintergrund der Finanzminister das Budget für die Österreichische Gesundheitskasse offenbar noch immer blockiert, legen ÖVP und Grüne uns einen leeren Zettel vor und versuchen eine Blanko-Vollmacht durchzupeitschen." Das sei "skandalös".

Polizei erhält mehr Befugnisse

Dass neben den Bezirksverwaltungsbehörden künftig auch die Polizei (auf Ersuchen der Bezirksverwaltungsbehörden) die Einhaltung der Corona-Vorschriften in Betriebsstätten, Arbeitsorten, Verkehrsmitteln und an bestimmten Orten kontrollieren darf, hat ebenfalls Kritik bei der Opposition hervorgerufen. Gesundheitskontrollen seien keine Aufgabe der Polizei, finden die NEOS. Die SPÖ sah eine "Überschreitung klarer roter Linien" in dem im Gesundheitsausschuss eingebrachten türkis-grünen Gesetzesantrag, die FPÖ Grundrechtswidrigkeiten.