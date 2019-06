Polizei Wien zieht bedenklichen Gefahrenguttransport aus dem Verkehr

Die Polizei hielt am Freitag im Zuge von Lenker- und Fahrzeugkontrollen einen Lkw auf, der schwere Mängel aufwies.

Ein sprichwörtlich gefährlicher Gefahrenguttransport ist Freitag gegen 11.00 Uhr in Wien von der Polizei vorübergehend beendet worden. Im Zuge von Lenker- und Fahrzeugkontrollen der Landesverkehrsabteilung wurde ein Lkw kontrolliert. Das Fahrzeug in eine, ausgesprochen schlechten Zustand war mit 1,5 Tonnen in Kanistern abgefüllten Benzin beladen.