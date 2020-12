Polizei Wien sucht zwei Bankomatkartendiebe

Die Wiener Polizei sucht nach zwei mutmaßlichen Bankomatkartendieben, die ihrem Opfer Mitte Oktober in Wien-Landstraße das Portemonnaie gestohlen haben sollen.

Am 15. Oktober sollen zwei unbekannte Tatverdächtige einem Opfer auf der Landstraßer Hauptstraße die Geldbörse mit Bargeld, Dokumenten und einer Bankomatkarte aus der Handtasche gestohlen haben. In weitere Folge sollen die Tatverdächtigen mit der Bankomatkarte des Opfers bei einem Bankomaten am Wiener Stephansplatz eine vierstellige Bargeldsumme behoben haben.