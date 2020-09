Polizei Wien reduziert Parteienverkehr in Dienststellen

Die Wiener Polizei hat wegen erhöhter Infektionszahlen und der orangen Corona-Ampelfarbe in der Bundeshauptstadt am Donnerstag Regelungen zur Reduzierung der persönlichen Kontakte in ihren Dienststellen getroffen.

Der Parteienverkehr soll in weniger dringenden Angelegenheiten hauptsächlich elektronisch - via Telefon oder durch Videoeinvernahmen - durchgeführt werden, hieß es in einer Aussendung.

Voranmeldung bei dringenden Fällen erbeten

In dringenden oder unverschiebbaren Fällen wird um eine Voranmeldung per Telefon oder E-Mail gebeten. Innerhalb der Dienststellen gilt Mund-Nasen-Schutz-Pflicht und die Sicherheitsabstände im Zugangs- und Wartebereich sowie bei Amtshandlungen müssen ebenfalls eingehalten werden.

Eingeschränkter Parteienverkehr in Wiener Polizeidienststellen

Die Maßnahmen gelten laut der Aussendung "ab sofort". Die Polizeiinspektionen sind natürlich weiterhin geöffnet, insbesondere für Notfälle, betonte Pressesprecher Marco Jammer.