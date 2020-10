Polizei Wien gelang Schlag gegen Drogenhandel

Die Wiener Polizei konnte in den letzten zwei Tagen mehrere mutmaßliche Drogendealer bei mehreren Schwerpunkten in Wien festnehmen. Dabei wurden auch etliche Drogen konfisziert.

Zwölf Dealer in Wien-Brigittenau festgenommen

In Wien-Brigittenau wurden am Dienstag und Mittwoch zwölf Suchtmitteldealer teils an ihren Meldeadressen, teils auf offener Straße festgenommen. Gegen acht wurde die Untersuchungshaft verhängt. Die Beschuldigten im Alter zwischen 22 und 40 Jahren (Nigeria, Gambia, Sudan, Sierra Leone) stehen im Verdacht, Suchtgift im Bereich der U-Bahnstation Handelskai verkauft zu haben. Bei den Männern wurden insgesamt 75 Suchtgiftkugeln mit 23,1 g Kokain, 22,2 g Heroin, 18 Ecstasy-Tabletten und100 g Cannabiskraut sichergestellt. Weiters wurde Bargeld in Höhe von € 4.110,- sichergestellt.