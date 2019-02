Polizei Wien fahndet nach Räuber

Ein Unbekannter hat im Dezember eine Frau auf ihrem Heimweg in Wien-Liesing überfallen. Nun sucht die Polizei mit Fahndungsfotos nach dem mutmaßlichen Räuber.

Eine 42-jährige Frau war am 8. Dezember 2018 in den frühen Morgenstunden zu Fuß am Heimweg, als sie in der Carlbergergasse in Wien-Liesing von einem unbekannten Mann attackiert wurde. Das Opfer setzte sich heftig zur Wehr und schlug dem Tatverdächtigen ins Gesicht. Im Zuge des Gerangels ließ die Frau ihre Handtasche fallen, wobei sich der Tascheninhalt (geringe Mengen Bargeld, Schlüssel und andere Gegenstände) auf dem Gehsteig verteilte. Der 42-Jährigen gelang es, sich loszureißen und zu flüchten.