Polizei sucht Zeugen nach Juwelierraub in Wiener Innenstadt

Am Dienstag wurde in der Wiener Innenstadt ein Juweliergeschäft von drei unbekannten Tätern überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wie berichtet wurde am Dienstag durch drei derzeit unbekannte Täter ein Raub in einem Juweliergeschäft in der Wiener Innenstadt begangen. Die drei Männer sollen die Angestellten bedroht haben und in weiterer Folge mit Diebesgutin Richtung Kupferschmiedgasse geflüchtet sein.