Männer überfielen Juwelier in der Wiener Innenstadt

Am späten Dienstagnachmittag kam es in der Wiener Innenstadt zu einem Raubüberfall auf einen Juwelier. Eine Sofortfahndung verlief bislang ergebnislos.

Am Dienstag gegen 11:15 Uhr ging ein Überfallsalarm eines Juweliers in der Wiener Innenstadt bei der Landesleitzentrale der Polizei ein. Drei bislang unbekannte Männer bedrohten zwei Angestellte des Juweliers und flüchteten anschließend mit Beute in unbestimmter Höhe.