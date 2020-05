Polizei sucht jugendliche Räuber in Wien-Donaustadt

Die Wiener Polizei sucht zwei jugendliche Räuber, die in der U-Bahnstation Kagran einen Raub und einen versuchten Raub begangen haben sollen.

Mindestens zwei derzeit unbekannte Täter stehen im Verdacht, am 12. März 2020 in Wien-Donaustadt einen Raub und einen versuchten Raub begangen zu haben. Ein 15 Jahre altes Opfer wurde um 13.40 Uhr in der Station Kagran bedroht, mit dem Ellenbogen gestoßen und zur Herausgabe seiner kabellosen Kopfhörer genötigt. Ein weiteres Opfer (14 Jahre alt) wurde wenige Minuten später am Handgelenk erfasst, ebenfalls bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Hier blieb es beim Versuch der Tat, da ein Bekannter dem jungen Mann zu Hilfe kam und die Täter flüchteten.