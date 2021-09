Polizei sucht entflohenen Hälftling und Bankräuber

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Bankräuber, der erst vor kurzem aus der Haft ausgebrochen ist. Danach lauerte der Täter am 15. September 2021 in der Früh einem Bankangestellten in Krumbach auf.

Der Täter beging am 15. September 2021, gegen 07:30 Uhr, einen Raub in einem Geldinstitut in Krumbach. Dabei soll er einem Angestellten am Hintereingang der Bank aufgelauert und diesen mit Waffengewalt zum Betreten der Bank gezwungen haben. Anschließend habe er ihn und eine zweite Angestellte mit der Waffe bedroht. Er erbeutete Bargeld. Die Angestellten brachte er in ein Büro und flüchtete. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, eine eingeleitete Alarmfahndung verlief negativ.

68-jähriger Deutscher von Polizei gesucht

Die Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Raub, übernahmen die Ermittlungen. Dabei konnte das Fluchtfahrzeug, es soll sich um einen silberfarbenen Mercedes C180 Coupé Baujahr 2002 mit deutschem Kennzeichen handeln, ermittelt werden. Der 68-jährige Deutsche, Walter K. wurde als Beschuldigter ausgeforscht. Der bereits einschlägig vorbestrafte und als gefährlich geltende Mann ist am 7. September 2021 aus einer deutschen Justizanstalt für „gefährliche Rückfallstäter“ geflohen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ergeht das Ersuchen um Veröffentlichung der angefügten Lichtbilder, welche den Beschuldigten und ein Symbolbild des vermutlich verwendeten Fahrzeuges zeigen. Hinweise zum Aufenthaltsort des Beschuldigten, auch zwischen dem Datum der Flucht aus der Justizanstalt und des Raubes, werden dringend an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Nummer 059133 – 303333 erbeten. Bei ansichtig werden des Beschuldigten nicht selbständig handeln und umgehend die Polizei unter 133 verständigen.