NÖ-Bankraub: Verdächtiger in Bulgarien erwischt

Nachdem es letzte Woche zu einem bewaffneten Banküberfall in Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt-Land) gekommen war, konnte der Verdächtige festgenommen werden - und zwar in Bulgarien. Das berichtete "oe24" am Mittwoch und berief sich dabei auf eine Sprecherin des hessischen Justizministeriums.

Ein Sprecher der NÖ Polizei sagte zur APA, man habe von der Festnahme erfahren, aber noch keine offizielle Bestätigung der bulgarischen Behörden.

Banküberfall in Krumbach: Verdächtiger ist Deutscher

Hintergrund des Bezugs zu Deutschland ist, dass der Tatverdächtige ein 68-jähriger deutscher Staatsbürger ist, der am 7. September in seinem Heimatland aus einer Justizanstalt für gefährliche Rückfallstäter geflohen sein soll. Adina Murrer, Sprecherin des hessischen Justizministeriums, sagte zu "oe24": "Der Untergebrachte konnte nach Mitteilung der Polizei gestern in Bulgarien festgenommen werden." Murrer bestätigte die Festnahme der APA.

Der mit einem Motorradhelm maskierte Mann hatte laut Polizei am vergangenen Mittwoch gegen 7.30 Uhr einem Angestellten am Hintereingang der Bank aufgelauert und den Mitarbeiter mit Waffengewalt zum Betreten des Geldinstituts gezwungen. Er soll den Mann und eine Kollegin bedroht und Bargeld gefordert haben. Der Verdächtige brachte beide in ein Büro und flüchtete mit Beute in unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand.

Polizei über Verdächtigen

Im Zuge der Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich wurden das Fluchtfahrzeug und in weiterer Folge der Beschuldigte ausgeforscht. Der Verdächtige ist laut Polizei einschlägig vorbestraft.

"oe24" zufolge flüchtete der 68-Jährige bei einem begleiteten Ausgang. "Geplant war an diesem Tag unter anderem die Corona-Impfung sowie der anschließende Besuch eines Einkaufszentrums", wurde Murrer zitiert. In dem Shopping-Center flüchtete er demnach über ein Toilettenfenster.