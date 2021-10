Polizei stoppte sechs Schlepper und vier Geschleppte in Penzing

In Wien-Penzing wurden am Wochenende mehrere mutmaßliche Schlepper - aber auch geschleppte Menschen - festgenommen.

Ein 31-Jähriger wandte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag an die Polizei und gab bekannt, dass sein 30-jähriger Freund nach Wien geschleppt wird. Der sendete über ein Handy mehrmals seinen Standort, wodurch die Beamten die mutmaßlichen Schlepperfahrzeuge in Wien-Penzing stoppen konnte. Darin waren - zusammengerechnet - sechs mutmaßliche Schlepper, für die nach der Strafprozessordnung die Handschellen klickten. Ebenfalls in den Autos: Vier geschleppte Menschen. Sie wurden nach dem Fremdenrecht festgenommen. Die Ermittlungen gingen an das Landeskriminalamt Wien über.