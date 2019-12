Polizei stoppte Randalierer im Wiener Donauspital mit Pfefferspray

Ein betrunkener Mann attackierte am Dienstag das Wachpersonal und Polizisten im Wiener Donauspital. Nur Pfefferspray konnte den Randalierer stoppen.

Das Wachpersonal des Donauspitals in Wien-Donaustadt alarmierte am 24. Dezember gegen 15.15 Uhr die Polizei wegen eines aggressiven Mannes. Der 37-Jährige beschimpfte mehrere Angestellte und Patienten.

Als die Beamten am Schauplatz des Geschehens eintrafen, fanden sie den Mann mit einer halb vollen Schnapsflasche in der Hand. Der Mann richtete sich augenblicklich gegen die Polizisten. Im Zuge der Amtshandlung versuchte er auch einen Security zu schlagen, was aber verhindert werden konnte.