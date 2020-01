Polizei stoppte gefährlichen Couch-Transport in Wien-Penzing

Polizisten staunten am Montag in Wien-Penzing nicht schlecht, als sie einen Pkw-Fahrer anhielten, der im Kofferraum seiner Limousine eine Couch definitiv falsch beförderte.

Die Beamten der Polizeiinspektion Linzer Straße sind am 13. Jänner in der Waidhausenstraße in Wien-Penzing auf einen entgegenkommenden Pkw aufmerksam geworden, da der Kofferraumdeckel geöffnet war.

Couch nicht ausreichend gesichert: Polizei untersagte Weiterfahrt

Sicherer Transport: So geht's

Die Polizei machte in diesem Zusammenhang auf die einschlägigen Bestimmungen in der Straßenverkehrsordnung (StVO) aufmerksam, die in Paragraf 61 angeführt sind: "Die Ladung ist am Fahrzeug so zu verwahren, dass sein sicherer Betrieb nicht beeinträchtigt, niemand gefährdet, behindert oder belästigt und die Straße weder beschädigt noch verunreinigt wird."