Polizei stellt Taschendiebinnen in Wien-Ottakring

Nach einem beobachteten Geldbörsendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft klickten für zwei Taschendiebinnen in der Thaliastraße die Handschellen.

Polizisten wurden am 7. Jänner 2020 auf zwei Frauen aufmerksam, die sich rund um Bankfilialen in der Thaliastraße in Wien-Ottakring auffällig verhielten und immer wieder ältere Personen genauer beobachteten und verfolgten.