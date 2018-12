Polizei stellt Hanfplantage bei Brandeinsatz in Wien-Favoriten sicher

Am 26. Dezember gegen 16:15 Uhr wurden Beamte wegen eines Brandes in Wien-Favoriten alamiert. Beim Eintreffen fand die Polizei eine Hanfaufzucht und den alkoholisierten Wohnungsbesitzer vor.

Ursprünglich wegen eines Brandes alarmiert, haben Polizisten in einer Wohnung in Wien-Favoriten am Mittwochnachmittag während ihres Einsatzes eine Hanfaufzucht, eine halbgeladene Pistole sowie den 52-jährigen Wohnungsbesitzer aufgefunden. Dieser sei deutlich erkennbar durch Alkohol oder anderes Suchtgift beeinträchtigt gewesen, berichtete Polizeisprecher Harald Sörös am Donnerstag.