Polizei startet am 7. Dezember mit Massentests

Am 7. Dezember starten die freiwilligen Corona-Massentests für Polizisten. Dabei wird es sich um eine sogenannte Doppeltest-Strategie handeln, teilte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag der APA mit.

"Doppeltest-Strategie" für rund 39.000 Polizisten

Nehammer bezeichnete die Doppeltest-Strategie als "attraktives Angebot, um gerade in der Vorweihnachtszeit mehr Sicherheit und Schutz vor dem Coronavirus zu schaffen". Der Grund: Durch die doppelte Testung mit zeitlichem Abstand soll die Inkubationszeit des Virus miteinbezogen werden, es bestehe somit eine doppelte Ergebnissicherheit im Testverfahren. Das System dabei ist als "One-Stop-Shop" konzipiert, wobei Antigen-Testung und mögliche PCR-Nachtestung an einem Ort und unmittelbar nacheinander stattfinden.

Nehammer will als gutes Beispiel voran gehen

Auch selbst will sich der Innenminister testen lassen, wie er ankündigte. Die Initiative diene auch der Aufrechterhaltung der Resilienz des Ministeriums und: "Es liegt in unserer Verantwortung als größter Sicherheitsdienstleister Österreichs mit gutem Vorbild voranzugehen und eine Vorreiterrolle hinsichtlich der Testungen der eigenen Bediensteten einzunehmen", so Nehammer. Mit dem Roten Kreuz habe man zudem einen überaus erfahrenen Partner gewonnen.