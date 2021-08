Polizei-Schwerpunktaktion in Wien: Desolater Kleinbus aus dem Verkehr gezogen

Die Wiener Landesverkehrsabteilung hat bei einer Schwerpunktaktion in Floridsdorf einen völlig desolaten Kleinbus aus dem Verkehr gezogen. Weiters gab es 520 Anzeigen im gesamten Wiener Stadtgebiet.

Völlig desolater Kleinbus aus dem Wiener Verkehr gezogen

Die Lenkerin muss nun mit Anzeigen rechnen, der Zulassungsschein und die Kennzeichen wurden ihr aufgrund der schweren technischen Mängel vorläufig abgenommen, berichtete die Polizei am Sonntag. Das Auto wurde am Freitag gegen 20.00 Uhr in der Lundenburgergasse aufgehalten. Im Fahrzeug befanden sich vier Personen. Neben der Lenkerin saß ein fünfjähriges Kind. Der Kindersitz des Buben war lediglich mit einem Beckengurt gesichert. Bei einem Bremsmanöver wäre der Sitz samt Kind durch den Gurt durchgerutscht. Als dritte Person auf der vorderen Bank nahm ein Mann Platz. Der zweite Mann saß hinten auf dem Boden, neben ihm eine Unmenge an Hausrat.