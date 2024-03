Polizei schoss bei Verfolgungsjagd in Wien-Brigittenau Pkw ab: Vier Verletzte

Mittwochabend kam es in Wien-Brigittenau zu einem schweren Crash, als ein Einsatzfahrzeug der Polizei auf einer Kreuzung mit dem Pkw einer 27-Jährigen kollidierte.

Der Lenker des Polizeifahrzeuges überquerte gegen 19.00 Uhr die Kreuzung Jägerstraße mit der Pappenheimgasse bei Rotlicht, weil er einen Pkw verfolgte, der sich zuvor der Anhaltung entzogen hatte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto der 27-jährigen Frau, die bei Grünlicht in die Kreuzung einfuhr.

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Polizeiauto und Pkw in Wien-Brigittenau

Auf Grund des Aufpralls kollidierte das Polizeifahrzeug in weiterer Folge mit dem Pkw eines 29-jährigen Mannes und kippte dabei zur Steite. Der Lenker des Polizeifahrzeuges, seine beiden Kolleginnen und die 27-jährige Frau wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden von der Berufsrettung Wien in ein Spital gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden schwere Schäden.