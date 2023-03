Am Dienstag hat die Wiener Polizei in Wien Meidling einen 39-Jährigen geschnappt, gegen den ein europäischen Haftbefehl u.a. wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung vorlag.

Dem Landeskriminalamt Wien, Assistenzbereich Fahndung, ist es am Dienstag um 16.20 Uhr gelungen einen 39-jährigen ungarischen Staatsbürger, im Zuge von Fahndungsmaßnahmen, in der Kastanienallee in Wien-Meidling festzunehmen.