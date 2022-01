Polizei schlichtet Streit: Betrunkene bespuckt und attackiert Polizistin in Ottakring

In der Nacht auf Mittwoch wurde die Wiener Polizei wegen eines lautstark auf der Straße streitenden Pärchens alarmiert. Beim darauffolgenden Einsatz wurde eine Polizistin bespuckt und attackiert.

Beamte des Stadtpolizeikommandos wurden am Mittwoch gegen 01:45 Uhr wegen eines streitenden Pärchens auf der Straße in die Kreitnergasse in Wien-Ottakring alarmiert. Vor Ort trafen die Polizisten auf ein aufgebrachtes und aggressives Paar.