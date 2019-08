Polizei schießt auf Messer-Angreifer in Wien-Simmering

Weder Warnungen noch Pfefferspray konnten einen 39-jährigen Messer-Angreifer am Mittwoch in Wien-Simmering stoppen. Ein Polizist musste schließlich Schüsse abgeben.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering wurden in der Nacht auf Mittwoch gegen 02.45 Uhr wegen eines Streits in eine Asylunterkunft im Bezirksteil Albern beordert. Dabei soll ein 39-jähriger afghanischer Staatsangehöriger einen 40-jährigen iranischen Staatsangehörigen mit einem Messer bedroht haben.

39-Jähriger stürmte mit Messer auf Polizisten zu

Als die Polizisten am Einsatzort eingetroffen waren, konnten sie einen lautstarken Streit und den 39-Jährigen mit einem Messer in der Hand wahrnehmen. Nachdem der Tatverdächtige auf die Beamten aufmerksam wurde, lief er mit dem Messer in der Hand zielgerichtet in Richtung der Polizisten.