Polizei, Rettung, Feuerwehr in Favoriten: 49-Jähriger wiederbelebt

Ein 49-jähriger Mann wurde am Freitag in Wien-Favoriten wiederbelebt. Polizei, Rettung, Feuerwehr und der Christophorus 9 waren vor Ort.

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Favoriten wurden am Freitag in die Ignaz-Pleyel-Gasse gerufen - und fanden dort eine Person vor, die am Boden lag und sich nicht bewegte. Das geht aus einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Wien hervor.