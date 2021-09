Polizei NÖ fahndet nach Bankomatkartendieb

Bereits im August wurde einem 31-Jährigen in einem Lokal in St. Pölten die Bankomatkarte gestohlen. Die Polizei fahndet nun nach dem bislang unbekannten Täter.

Ein bislang unbekannter Täter soll am 22. August 2021, zwischen 2.35 und 6.25 Uhr, in einem Lokal in St. Pölten die Bankomatkarte eines 31-Jährigen gestohlen und damit Zahlungen in St. Pölten mit der NFC-Funktion getätigt haben. Dem Opfer entstand dadurch ein Schaden in der Höhe eines niedrigen dreistelligen Eurobetrages.