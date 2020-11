Polizei nimmt Raser in Wien-Donaustadt fest

Bei einer Polizeikontrolle wegen überhöhter Geschwindigkeit in Wien-Donaustadt stellte sich am Samstag heraus, dass der Lenker bereits mehrere Verwaltungsstrafen offen hatte. Er wurde festgenommen.

Ein 43-jähriger serbischer Staatsangehöriger fuhr am 21. November gegen 22.00 Uhr auf der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt stadtauswärts, als er mit gemessenen 99 km/h das Rotlicht an der Kreuzung mit dem Rennbahnweg missachtete.