Polizei nimmt Ladendieb in Wien-Donaustadt fest

Am Dienstag klickten für einen Ladendieb in der Gewerbeparkstraße die Handschellen, nachdem eine Mitarbeiterin ihn beim Aufbrechen mehrerer Behältnisse ertappte.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt konnten am 2. April 2019 um 17.30 Uhr einen Mann festnehmen, der in einem Geschäft in der Gewerbeparkstraße mehrere Behältnisse aufgebrochen und Waren gestohlen hatte.