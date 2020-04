Polizei nimmt Duo nach Raubüberfall in Wien-Brigittenau fest

Bereits vergangenen November wurde ein Mann in der Brigittenauer Lände von einem Duo ausgeraubt. Die Polizei konnte nun zwei Männer ausforschen.

Am 16. November erstattete ein junger Mann Anzeige auf einer Polizeiinspektion in Wien. Er gab an, von zwei Männern gegen 04.00 Uhr auf offener Straße in der Brigittenauer Lände beraubt worden zu sein. Dabei sei er mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und seines Bargeldes im mittleren zweistelligen Euro-Bereichs beraubt worden.