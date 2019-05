Polizei nimmt drei mutmaßliche Drogendealer in Wien-Favoriten fest

Nach mehrwöchigen Ermittlungen konnte die Polizei drei mutmaßliche Suchmittelhändler in Wien-Favoriten festnehmen.

Beamte des LKA Wien konnten am 16. Mai 2019 gegen 12:30 Uhr, nach mehrwöchigen Ermittlungen, drei mutmaßliche Drogenhändler festnehmen. Dank der Unterstützung der EGS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität), konnten in einer Wohnung in Wien-Favoriten rund 25 Gramm Kokain, knapp 2000 Gramm Heroin und mehrere tausend Euro Bargeld aufgefunden und sichergestellt werden.