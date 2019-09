Die drei Männer befinden sich in Haft.

Polizei nimmt drei Drogendealer in Wien-Hernals fest

Am Mittwoch konnte die Polizei drei Drogendealer in der Jörgerstraße in Wien-Hernals anhalten und anschließend mehrere Portionssäckchen mit Heroin und Kokain sicherstellen.

Die Polizei beobachtete am 11. September gegen 11:20 Uhr in der Jörgerstraße in Wien-Hernals, wie drei Tatverdächtige ihren Abnehmern Kokain und Heroin verkauften.