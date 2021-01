Polizei nimmt Dealer in Wien-Favoriten fest

Bei einer Schwerpunktaktion in Wien-Favoriten konnte die Polizei am Samstag insgesamt fünf Personen mit dem Verdacht auf Drogenhandel fest.

Die Wiener Polizei führte am Samstag eine Schwerpunktaktion in Favoriten durch. Ein 45-jähriger Nigerianer verkaufte dabei einem Beamten in Zivil Suchtmittel. Bei der Festnahme spuckte der Tatverdächtige elf kleine Kugeln mit Suchtmittel (vermutlich Kokain) aus seinem Mund aus. Die Ermittler stellten zudem das mitgeführte Bargeld des 45-Jährigen sicher. Bei der Einvernahme zeigte sich der Tatverdächtige nicht geständig. Im Zuge der am Wochenende durchgeführten Amtshandlungen konnten insgesamt fünf Personen mit Verdacht auf Suchtmittelhandel festgenommen werden.