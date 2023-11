Polizei nahm Teenagern in Wien-Favoriten Pyrotechnik weg

Am Dienstag nahm die Polizei einer Gruppe von Jugendlichen in Wien-Favoriten mehrere pyrotechnische Gegenstände ab.

Gegen 19.00 Uhr waren Beamte des Stadtpolizeikommandos Wien Favoriten in der Gudrunstraße auf fünf Jugendliche aufmerksam geworden. Diese standen bei einem geparkten Auto, einer der Jugendlichen kniete am Boden und versteckte etwas unter der Motorhaube des Fahrzeugs. Die Polizisten stellten daraufhin mehrere pyrotechnische Gegenstände sicher, unter anderem einen Böller, der mittels Klebeband an einer Deodorantflasche befestigt war. Aus diesem Grund wurde ein sprengstoffkundiger Beamter hinzugezogen.