Polizei nahm Ladendiebin in Wien-Ottakring fest

Am Freitag klickten für eine 44-Jährige am Lerchenfelder Gürtel die Handschellen, nachdem sie versuchte, Kleidung aus einem Supermarkt zu stehlen.

Die Kassiererin eines Supermarktes am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring ist am 31. Jänner gegen 11.35 Uhr auf eine Frau aufmerksam geworden, welche an der Kasse, ohne die eingesteckten Kleidungsstücke zu bezahlen, vorbeiging.