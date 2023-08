Am Dienstag wurde ein mittels EU-Haftbefehls gesuchter Einbrecher am Wiener Flughafen gefasst.

Ermittler des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, nahmen gestern einen 21-jährigen kroatischen Staatsangehörigen am Flughafen Wien-Schwechat in Empfang, nachdem dieser auf Grund eines europäischen Haftbefehls in Spanien festgenommen worden war.

Einbrecher soll Wohnung in Wien-Landstraße ausgeraubt haben

Der 21-jährige Kroate steht im Verdacht, am 23.12.2022, gegen 18:00 Uhr, über ein Baugerüst in eine Wohnung im Bezirk Landstraße eingebrochen zu sein und aus dieser Bargeld und Schmuck im Wert von € 25.000,- gestohlen zu haben. In die Wohnung war er gelangt, indem er das Glas eines Fensters eingeschlagen hatte. Auf die Spur des 21-Jährigen kamen die Ermittler auf Grund von DNA, die am Tatort gesichert werden konnte.