Polizei musste Messer-Streit in Wien-Ottakring schlichten

Ein Ehepaar soll am Donnerstag in Wien-Ottakring mit zwei Männern in Streit geraten sein und zückte dabei zwei Messer. Die Polizei konnte den Streit schlichten.

Die Wiener Polizei musste am Donnerstagmittag in die Wattgasse in Wien-Ottakring ausrücken, weil vier Personen aus derzeit unbekannter Ursache in Streit gerieten. Ein 32-jähriger Bulgare und eine 26-jährige Frau sollen ihre beiden männlichen Kontrahenten (18, 24) mit Messern bedroht haben. Die alarmierten Polizisten beruhigten die Situation und trennten die vier Personen voneinander.

Zwei Messer wurden gefunden. ©LPD WIEN

Bei den Personenkontrollen konnte bei der Frau ein Teppichmesser sichergestellt werden. Das Messer, das der 32-jährige Bulgare bei sich gehabt haben soll, wurde auf der Straße gefunden. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Der 32-Jährige dürfte sich beim Hantieren mit dem Messer selbst verletzt haben, alle anderen Beteiligten blieben durch den Vorfall unverletzt. Die beiden Streithähne wurden auf freiem Fuß angezeigt.