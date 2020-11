Die Polizei löste die Kundgebung "Coronawahnsinn" in der Wiener Innenstadt auf.

Polizei löste Anti-Corona-Demo in Wiener City auf

In der Wiener Innenstadt wurde am Sonntag gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Da sich die Teilnehmer trotz mehrmaliger Aufforderungen nicht an die geltenden Covid-Bestimmungen hielten, wurde die Kundgebung schließlich aufgelöst.

Sonntagmittag fand am Herbert-von-Karajan-Platz in der Wiener Innenstadt eine Kundgebung unter dem Titel "Coronawahnsinn" statt. Im Zuge der Versammlung wurden die Teilnehmer mehrfach von der Polizei über Lautsprecher aufgefordert, die Corona-Maßnahmen einzuhalten.

Demo in Wien: 38 Anzeigen wegen Verstößen gegen Covid-Maßnahmen

Da den Aufforderungen kaum jemand nachkam, wurde die Anti-Corona-Demo nach Rücksprache mit der Gesundheitsbehörde gegen 13.45 Uhr aufgelöst.