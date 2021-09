Polizei-Großeinsatz in Wien-Floridsdorf: Mann soll sich verschanzt haben

Am Mittwochvormittag rückten zahlreiche Polizisten zu einem Einsatz im Bereich der Siemensstraße in Wien-Floridsdorf aus. Ein Bewohner einer Sozialeinrichtung soll sich dort in einem Gebäude verschanzt und mit einer Waffe gedroht haben.

Der Bereich wurde großräumig abgesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Mann drohte mit Waffe: WEGA vor Ort in Wien-Floridsdorf

Ein Bewohner einer Sozialeinrichtung hatte gedroht, eine Waffe zu besitzen und diese auch gegen Polizisten zu richten. Entgegen den Erstinformationen handelt es sich nicht um einen kürzlich aus der Haft entlassenen Mann.

Gesuchter nach kurzer Fahndung gefasst

Grund für das Verhalten des 40-Jährigen: Er soll mit seiner Wohnsituation nicht zufrieden sein, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst. Die Spezialeinheit WEGA rückte aus, der Mann wurde von den Einsatzkräften jedoch nicht im Gebäude angetroffen.

Die Absperrungen wurden aufgehoben, der Mann konnte nach kurzer Fahndung festgenommen werden.