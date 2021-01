Polizei-Großaufgebot nach falschem Alarm um Schüsse in Wien-Donaustadt

Eine Frau alarmierte am Freitag wegen mehrerer Schüsse in Wien-Donaustadt die Polizei, laut den Angaben der 45-Jährigen wurde auch eine Person verletzt. Es folgte ein Großeinsatz samt WEGA und Cobra.

Gegen 15.30 Uhr rief eine 45-jährige österreichische Staatsbürgerin am 22. Jänner beim Notruf der Wiener Polizei an und sagte, dass mehrere Schüsse in Wien-Donaustadt gefallen und eine Person verletzt worden seien.