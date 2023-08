Die Polizei fasste zwei Drogen-Dealer in Wien-Leopoldstadt.

Am Donnerstag gegen 18.00 Uhr fasste die Polizei in der Venediger Au in Wien-Leopoldstadt zwei Drogen-Dealer.

Der Polizei ist es gelungen zwei Suchtmittelhändler festzunehmen. Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um zwei afghanische Staatsangehörige im Alter von 22 und 24 Jahren.

Bei dem 22-jährigen Tatverdächtigen konnten 4,3 Gramm vermutliches Cannabiskraut sowie drei vermutliche Ecstasy Tabletten vorgefunden und sichergestellt werden. Bei dem 24-jährigen Tatverdächtigen konnten € 190,- Bargeld vorgefunden und sichergestellt werden. Beide Tatverdächtigen befinden sich noch in polizeilicher Gewahrsame.