Polizei fasste Fahrraddiebe in Wien-Simmering

Samstagfrüh wurde die Polizei von einem Zeugen alarmiert, der gesehen haben soll, wie zwei Männer die Schlösser von Fahrrädern aufgezwickt hatten. Die Beamten nahmen zwei Verdächtige in Wien-Simmering fest.

Ein Zeuge alarmierte die Polizei, da er zuvor beobachtet hatte, wie zwei

Männer in einem Fahrradraum Schlösser zweier Fahrräder in Wien-Simmering aufgezwickt haben sollen. Die beiden Rumänen im alter von 29 und 33 Jahren konnten am Tatort, der Simmeringer Hauptstraße, durch die Beamten vorläufig festgenommen werden. Einer der beiden alkoholisierten Männer gab an, sein eigenes Fahrrad zu suchen der andere äußerte sich bislang nicht zu den Anschuldigungen.