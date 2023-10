Polizei fasste Drogendealer in Wien

Am Mittwoch fasste die Polizei in der Jahngasse in Wien-Margareten einen Drogendealer.

Die Polizei konnte einen 29-jährigen Mann (StA.: ungeklärt) wahrnehmen, welcher an mehrere Personen im Alter von 30 und 54 Jahren offenbar Suchtmittel verkaufte. Er wurde wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels vorläufig festgenommen. Die Käufer wurden auf freiem Fuß angezeigt. Bei den anschließenden Durchsuchungen wurde in der Wohnung des 29-Jährigen eine mutmaßliche Mittäterin (39, Stbg.: Österreich) angetroffen und ebenfalls vorläufig festgenommen.

Insgesamt wurden bei den Personen- und Wohnungsdurchsuchungen 388 Gramm vermutlich Heroin, rund 25 Gramm vermutlich Crystal Meth, rund 57 Gramm Cannabiskraut, 60 ml Methadon sowie 4.015 Euro Bargeld sichergestellt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 29-Jährige in eine Justizanstalt gebracht und die 39-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.